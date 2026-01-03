Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol Süper Ligi'nde derbi vakti: Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 11:25

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi yarın saat 20.30'da oynanacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanı 11'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

