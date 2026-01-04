Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Dusan Alimpijevic: Oyuncularımla gurur duyuyorum!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 23:18

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic konuştu.

Dusan Alimpijevic maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"EuroLeague'in en iyi seviye takımlarından birine karşı hata lüksünüz azdır. Üçüncü çeyrekte işler değişti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maçtan bağımsız olarak. Bu oyuncular 13'te 13 yaptı. Büyük işler yaptık hep birlikte.

2 gün sonra çok çok önemli bir EuroCup maçımız var. Taraftarımızı Akatlar'a bekliyorum. Bu takım bunu hak ediyor."

