Dusan Alimpijevic: Oyuncularımla gurur duyuyorum!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic konuştu.

Dusan Alimpijevic maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"EuroLeague'in en iyi seviye takımlarından birine karşı hata lüksünüz azdır. Üçüncü çeyrekte işler değişti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, maçtan bağımsız olarak. Bu oyuncular 13'te 13 yaptı. Büyük işler yaptık hep birlikte.

2 gün sonra çok çok önemli bir EuroCup maçımız var. Taraftarımızı Akatlar'a bekliyorum. Bu takım bunu hak ediyor."