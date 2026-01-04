NBA’de Alperen Şengün’ün sakatlandığı maçta Rockets, Mavericks’e yenildi

CELTICS, JAYLEN BROWN'IN 50 SAYISIYLA KAZANDI

Boston Celtics, Intuit Dome'da konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 146-115 mağlup etti.

Üst üste 3, sezonun 22. galibiyetini elde eden Celtics'te Jaylen Brown, 50 sayıyla maçın en skoreri olarak kariyer rekorunu tekrarladı. Derrick White 29, Anfernee Simons ise 15 sayıyla oynadı.

Kawhi Leonard ve John Collins'in 22'şer sayısı, Clippers'ın 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Philadelphia 76ers'ta ise milli basketbolcu Adem Bona, New York Knicks'i deplasmanda 130-119 yendikleri mücadeleyi 2 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.