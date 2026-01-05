Fenerbahçe’nin eski yıldızına Ergin Ataman kancası!

EuroLeague'de mücadele eden Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı. Yunanistan temsilcisinin bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos'un Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ile ilgilendiği kaydedildi.