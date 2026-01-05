Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe’nin eski yıldızına Ergin Ataman kancası!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 19:46

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’un sezon başında Fenerbahçe Beko’dan ayrılan yıldız basketbolcu ile ilgilendiği iddia edildi.

EuroLeague'de mücadele eden Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı. Yunanistan temsilcisinin bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Yunanistan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos'un Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ile ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe Beko'dan sezon başında ayrılan Nigel Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suns ile anlaşma sağlamıştı.

Nigel Hayes-Davis daha önce Avrupa'da Galatasaray MCT Technic, Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Fenerbahçe Beko formaları giymişti.

