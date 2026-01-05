Kanarya, kartal’ın serisini bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası nefes kesen derbiye sahne oldu.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede periyotlar 24-23, 23-25, 15-34 ve 25-19 sona erdi.Hakemlerin parkeye geri dönmesiyle maç tekrar başladı. Kalan sürede Beşiktaş'ın farkı eritmesine izin vermeyen F.Bahçe, galip ayrıldı. Kanarya'dan Tucker, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.