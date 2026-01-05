Kanarya, kartal’ın serisini bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası nefes kesen derbiye sahne oldu. F.Bahçe Beko deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 101- 87 mağlup ederek ezeli rakibinin 13 maçlık namağlup serisini sona erdirdi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede periyotlar 24-23, 23-25, 15-34 ve 25-19 sona erdi. Bitime 4 dakika 53 saniye kala, hakemler 3. kez küfürlü tezahürat nedeniyle anons yapılmasını isteyerek soyunma odasına gitti ve oyun 15 dakika durdu.
Hakemlerin parkeye geri dönmesiyle maç tekrar başladı. Kalan sürede Beşiktaş'ın farkı eritmesine izin vermeyen F.Bahçe, galip ayrıldı. Kanarya'dan Tucker, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.