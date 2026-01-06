Basketbol Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes’in konuğu Paris Basketbol!

Basketbol Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, Paris Basketbol'u ağırlayacak.

17. sırada yer alan Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak averajla 15. sırada kendine yer buldu.

AVRUPA KUPALARINDA 895.RANDEVU

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.