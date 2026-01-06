NBA’de Adem Bona’lı Philadelphia 76ers, Denver Nuggets’a mağlup!

NBA'de Denver Nuggets ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçı kazanan 125-124'lük skorla Nuggets oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 blok ile oynadı. 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, Tyrese Maxey ise 28 sayı attı.

Maçta Nuggets'a galibiyeti getiren 2 sayılık basketi atan Bruce Brown, karşılaşmayı 19 sayı ile tamamlarken Jalen Pickett 29 sayı, Peyton Watson ise 24 sayı kaydetti.

DURANT MAÇI KAZANDIRDI

Kevin Durant, maçın bitimine 1 saniye kala attığı üçlükle Houston Rockets'ı konuk ettiği eski takımı Phoenix Suns karşısında 100-97'lik galibiyete taşıdı.

Karşılaşmada 26 sayı atan Durant, geçen yaz Phoenix'ten Rockets'a katılmıştı. Amen Thompson ve Jabari Smith ise 17'şer sayı kaydederek Houston'ın altı maçta beşinci galibiyetini almasına yardımcı oldu.

Suns'ta Devin Booker'ın 27 sayı kaydettiği maçta takımın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

ALPEREN FORMA GİYMEDİ

Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, geçen cumartesi günü sağ ayak bileğini burkması nedeniyle Suns'a karşı oynanan maçta yer almadı.