Anadolu Efes koçu Pablo Laso: Saçma top kayıpları yaptık

Pablo Laso, müsabakanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris Basketbol'u tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Bizim için üzücü bir akşam oldu. Bu maçı kazanabilmek için iyi şeyler yaptık. Son dakikalarda öne geçtik. Yine de maçı kazanmayı beceremedik. Defansif hatalar yaptık. Saçma top kayıpları yaptık. Turnikeleri kaçırdık. Onların tekrar hayata dönmesine yol açtık. Bu da bize maçı kaybettirdi. Ciddi bir hayal kırıklığımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip takımın oyuncusu Nadir Hifi'nin yetenekli bir oyuncu olduğuna değinen İspanyol çalıştırıcı, "Kendisi bence çok skorer bir oyuncu. İyi bir performans ortaya koydu. Aslında maçtaki verimliliğini engelledik. 16 şut kullanmış. Çoğunu isabet ettirmedi. İsabet bulduğu şutlarda da biz iyi savunma yapamadık. Onun çok iyi bir oyuncu olduğu bir gerçek. Takımı da onu iyi gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

PARİS BASKETBOL CEPHESİ

Paris Basketbol Başantrenörü Francesco Tabellini ise çok büyük bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktararak, "İki takım için de çok önemli bir maçtı. Çok gururluyum. Geriden gelip maçı kazandık. Takımım iyi mücadele etti. Sahada birlikte savaştık. Hak ettiğimizi aldık. Oyuncularımı zihniyetlerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.