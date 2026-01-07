Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol'a konuk olacak!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 10:07

Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol'a konuk olacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 19.00'da Dubai Basketbol'un konuğu olacak.

AA
Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol’a konuk olacak!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Dubai Basketbol'a konuk olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz