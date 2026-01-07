Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nda eşleşmeler netleşti!

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 9-11 Ocak'ta Denizli'de düzenlenecek.

9 Ocak Cuma günü, yarı final karşılaşmaları oynanacak. Saat 17.00'de Fenerbahçe Opet ile son şampiyon Çimsa ÇBK Mersin karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak diğer müsabakada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut kozlarını paylaşacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar, HT Spor'dan naklen yayımlanacak.