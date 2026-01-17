Kanarya potada durdurulamıyor

EUROLEAGUE'IN 22. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 28-20, 17-14, 21-24 ve 16-21 bitti. Kanarya bu sezon Avrupa'daki 14. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Nando de Colo 16 sayı kaydederken, mücadelenin en skorer ismi İspanyol ekibinde 17 sayı üreten Reuvers oldu. Ayrıca karşılaşmayı Başkan Sadettin Saran da takip etti. Jasikevicius'un öğrencileri, bir sonraki maçta Bologna'ya konuk olacak.