Hidayet Türkoğlu: "Önceliğimiz ligin kalitesini kalıcı hale getirmek"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen bir sponsorluğun imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu, "Bugün Basketbol Süper Lig'i için önemli bir adımı paylaşmak için buradayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak önceliğimiz bu yapıyı her sezon daha ileriye taşımak ve ligin kalitesini kalıcı hale getirmektir. Güçlü ligler doğru planlama ve istikrarla büyür. Sponsorluk yapısı da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda yaptığımız sürdürülebilir iş birlikleri kulüplerimizin ve ligin marka değerinin artmasına destek sağlamaktadır.

Hedefimiz Avrupa'da rekabet eden, kulüpleriyle kıta basketboluna yön veren, kurumsal standartları yüksek lig yapısını kalıcı hale getirmektir. Türkiye Süper Ligi bugün geldiği noktayla bu hedefin güçlü bir örneğini sunmaktadır" ifadelerini kullandı.