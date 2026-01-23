Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Potada kupanın da heyecanı A Spor’da
Giriş Tarihi: 23.01.2026

Potada kupanın da heyecanı A Spor’da

A Spor’un yayıncısı olduğu Ziraat Bankası Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda son 8 mücadelesi 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak. Dörtlü final, 20-22 Şubat arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda

Potada kupanın da heyecanı A Spor’da
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin kura çekimi Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Tek maç üzerinden oynanacak son 8 karşılaşmaları, 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Kazanan takımlar, 20-22 Şubat arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda dörtlü final maçlarında karşılaşacak. Müsabakalar, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
Türk Telekom-Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko/Türk Telekom-Trabzonspor
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN/Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

ARKADAŞINA GÖNDER
Potada kupanın da heyecanı A Spor’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz