Potada kupanın da heyecanı A Spor’da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin kura çekimi Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Tek maç üzerinden oynanacak son 8 karşılaşmaları, 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Kazanan takımlar, 20-22 Şubat arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda dörtlü final maçlarında karşılaşacak. Müsabakalar, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, banka yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes
Türk Telekom-Trabzonspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko/Türk Telekom-Trabzonspor
TOFAŞ-Beşiktaş GAİN/Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes