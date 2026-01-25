Bahçeşehir son periyotta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u 82-73 mağlup etti. Sinan Erdem'de oynanan maçın devresini 50-42 konuk takım önde geçerken, Bahçeşehir son periyottaki etkili oyunuyla sonuca gitti.Diğer sonuçlar şu şekilde: Beşiktaş GAİN-Mersin: 84-59, Tofaş-Galatasaray MCT Technic: 78-91. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı 83-80 yendi.