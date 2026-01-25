Çirkinliği inceleyin!

Euroleague'deA Milli Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e konuk olurken tecrübeli koça, tribünden hakaretlerle çirkin saldırı gerçekleşmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili EuroLeague yönetimine çağrı yaptı. Şu ifadeler kullanıldı: "Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz.