Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray, Rytas Vilnius'u uzatmalarda devirdi
Giriş Tarihi: 27.01.2026 23:34 Son Güncelleme: 27.01.2026 23:35

Galatasaray, Rytas Vilnius'u uzatmalarda devirdi

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini 89-85 yendi.

DHA
Galatasaray, Rytas Vilnius’u uzatmalarda devirdi
  • ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda I Grubu ikinci maçında Galatasaray MCT Technic konuk olduğu Rytas Vilnius'ı uzatmalarda 89-85'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray geriye düştüğü maçta farkı kapatarak mücadelenin normal süresini 76-76'lık eşitlikle tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

Sarı-kırmızılılar salondan 89-85'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turundaki ilk galibiyetini aldı. Bu mücadelede Errick McCollum 24 sayıya imza attı.

SALON: Twinsbet Arena

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Martin Vulic

RYTAS VILNIUS:, Arturas Gudaitis 15, Kay Bruhnke 10, Jerrick Harding 28, Gytis Masiulis 2, Ürdün Caroline 1, Simonas Lukosius 3, Ignas Sargiunas 8, Speedy Smith 18, Jacob Wiley, Jordan Walker.

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 24, Meeks 19, Palmer 14, White 13, Buğrahan 8, Can 6, Cummings 3, Muhsin 2.

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-55

4'ÜNCÜ PERİYOT: 76-76

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Rytas Vilnius'u uzatmalarda devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz