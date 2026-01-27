Türkiye Basketbol Federasyonu sponsorluk anlaşmasını uzattı!

Garanti BBVA ile 25 yıllık yol arkadaşlıkları olduğunu söyleyen TBF Başkanı Türkoğlu, "Bu süre, Türk spor tarihinde nadir görülen, istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyor. Bu sadece bir sponsorluk değil, Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklıktır." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliğinin Türk basketbolunun gelişimine önemli katkı sağladığını söyleyen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca A milli takımlarımıza değil, altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına gerçek anlamda dokunan bir paydaş oldu. Bu iş birliğinin Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını bugün çok net görüyoruz. Türk basketbolu bugün daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yapı inşa ediyor. Bu gelişimin arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri var. Garanti BBVA bu vizyonun en önemli stratejik ortaklarından biri. Başta Garanti BBVA Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Akten olmak üzere, bu 25 yıllık yolculukta emeği geçen tüm Garanti BBVA ailesine, Türk basketboluna verdikleri katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek'ün de birer konuşma yaptığı toplantıda Hidayet Türkoğlu, Mahmut Akten'e milli takım forması hediye etti.