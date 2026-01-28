Basketbola ‘Garanti’ destek

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Garanti BBVA arasındaki milli takımlar forma ve ana sponsorluk anlaşması, 5 yıl uzatıldı.
Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA ile 25 yıllık yol arkadaşlıkları olduğunu belirtip,
"Bu sadece bir sponsorluk değil, Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklıktır" ifadelerini kullandı. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten
ise "Attığımız imzaları, bir sözleşmenin ötesinde, ortak bir vizyonun, güvenin ve Türk basketbolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir yansıması olarak görüyoruz" dedi.