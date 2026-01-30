Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe derbide A.Efes’i devirdi
Giriş Tarihi: 30.01.2026

Euroleague'in 25. haftası Türk derbisine sahne oldu. Dev maçta Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 25-8, 14-17, 22-14 ve 18-23 sona erdi. Son şampiyon sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son 16 maçının 14'ünü kazandı ve toplamda 17 galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar ise arka arkaya 9, toplamda ise 19. yenilgisini aldı. Kanarya'da Talen Horton-Tucker 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken konuk takımda Saben Lee 19 sayı kaydetti.
