Fenerbahçe derbide A.Efes’i devirdi

Euroleague'in 25. haftası Türk derbisine sahne oldu. Dev maçta Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.
Ülker Spor ve
Etkinlik Salonu'nda oynanan
müsabakada periyotlar
25-8, 14-17, 22-14
ve 18-23 sona erdi. Son
şampiyon sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son 16 maçının 14'ünü kazandı ve toplamda 17 galibiyet elde etti.
Lacivert-beyazlılar
ise arka arkaya
9, toplamda ise 19. yenilgisini
aldı. Kanarya'da
Talen Horton-Tucker 22
sayıyla karşılaşmanın en
skorer oyuncusu olurken
konuk takımda Saben Lee
19 sayı kaydetti.