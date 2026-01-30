Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray MCT Technic'te Clifford Omoruyi ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 17:51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic'te Clifford Omoruyi ile vedalaşıldı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Clifford Omoruyi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu ortasında Galatasaray MCT Technic kadrosuna katılan oyuncumuz Clifford Omoruyi ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Clifford Omoruyi'ye sarı-kırmızılı renklerimiz altında geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

