İsrail’e yine kıyak yaptılar

Euroleague'de geçen hafta İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a İsrailli taraftarlar maç öncesi ve sonrasında küfürlü tezahüratlar ve hakaretlerde bulunmuştu. Bu skandal olay büyük infiale neden olurkenTel Aviv'de salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, Ataman'ı sıkıştırıp tehdit etmişti. Ataman yaptığı açıklamada "Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir.diye isyan etmişti.