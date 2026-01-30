İsrail’e yine kıyak yaptılar

Euroleague'de geçen hafta İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a İsrailli taraftarlar maç öncesi ve sonrasında küfürlü tezahüratlar ve hakaretlerde bulunmuştu. Bu skandal olay büyük infiale neden olurken EuroLeague yönetimi skandal bir karara imza attı. Ev sahibi takıma saha kapatma gibi sert yaptırımlar beklenirken sadece 12 bin Euro'luk komik bir ceza verildi.
Tel Aviv'de salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, Ataman'ı sıkıştırıp tehdit etmişti. Ataman yaptığı açıklamada "Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Bu spor değil. Ben Türk'üm bana hiçbir şey yapamazsınız"
diye isyan etmişti.