Alperen Şengün’den Pacers maçı sonrası All-Star açıklaması!

Bu durumlarda her zaman iyi yönde motive olduğunu vurgulayan Alperen, "Hala gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Sadece daha çok çalışmam lazım. Yaptığım işte disiplinli olmalıyım. Umarım NBA'de uzun yıllar oynarım ve All-Star seçimleri olur. Mutlaka yapacağım." dedi.

Pacers karşısında 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik eden Alperen, performansıyla ilgili soruya, "Aslında mesele sadece All-Star olmak değil, kendimi kanıtlamam gerekiyor. Dediğim gibi, geçen ayı pek iyi geçirmedim ama artık yeni bir aydayız. Agresif olmalıyım. Kim olduğumu ve her maçı nasıl domine edebileceğimi hatırlamam gerekiyor. Kendime güvenmeli, sahaya çıkıp işi bitirmeliyim. Ben buyum ve her maç yapacağım şey de bu." cevabını verdi.