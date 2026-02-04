Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık açıklaması!
Giriş Tarihi: 4.02.2026 19:15 Son Güncelleme: 4.02.2026 19:16

Anadolu Efes'ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık açıklaması!

Anadolu Efes'te forma giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.

AA
Anadolu Efes’ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık açıklaması!
  • ABONE OL

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits'in bugün çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Smits, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında dün oynanan Valencia Basket müsabakasının üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes'ten Rolands Smits ile ilgili sakatlık açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz