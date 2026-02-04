Beşiktaş GAİN, EuroCup’ta çeyrek finalde!

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Türk Telekom'u 91-81 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla ilk iki sırayı da garantileyen siyah-beyazlılar, 12. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 6. yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde bitirirken Beşiktaş GAİN, ikinci periyotta üstünlüğü eline aldı ve devre arasına 43-38 üstün girdi.

İkinci yarıyada üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, final periyoduna 68-60 önde gitti. Müsabakanın son çeyreği çekişmeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı da 91-81 kazandı.

Türk Telekom karşısında ikili averajı da elde eden siyah-beyazlılar, organizasyonda sahasında 9'da 9 yapmayı başardı. Türk Telekom da deplasmanda 3. yenilgisini yaşadı.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde

HAKEMLER: Damir Javor, Gentian Cici, Dragan Porobic

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 12, Zizic 12, Morgan 7, Lemar 12, Berk Uğurlu 6, Dotson 22, Thomas 6, A. Brown 7, Yiğit Arslan 6, Sertaç Şanlı, Kamagate 1

TÜRK TELEKOM: Usher 9, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 5, Smith 19, Bankston 4, Devoe 8, Alexander 16, Allman 12, Simonovic, Berkan Durmaz

1'İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60