Fenerbahçe Beko’da Mert Emre Ekşioğlu’ndan Galatasaray MCT Technic maçı sözleri!

Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:37

Fenerbahçe Beko'dan Mert Emre Ekşioğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile oynayacakları maça dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı gardı Mert Emre Ekşioğlu, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekşioğlu, "Şu an çok iyi durumdayız. Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlıkları da çok iyi. Koçlarla, yardımcı koçlarla ilişkiler de çok iyi. Geçen sezon zaten Avrupa şampiyonu olmuş ve kupayı almıştık. Bu sene de aynı şekilde devam edip alabileceğimiz bütün kupaları almak istiyoruz. Ligde de lideriz. Önümüzde en yakın kupa olarak Türkiye Kupası var. İlk önce onu alıp, sonra EuroLeague'i alıp, sonra da Türkiye Ligi şampiyonluğuyla sezonu noktalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbiye ilişkin de konuşan Ekşioğlu, "Aslında çok söylenecek bir şey yok. İlk maçta biz kazanmıştık. İkinci maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor. Desteklerini görmek arkamızda o güveni hissettiriyor" dedi.

