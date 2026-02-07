Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri TOFAŞ evinde kayıp!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 15:39

TOFAŞ evinde kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Mersinspor, deplasmanda TOFAŞ’ı 88-83 yendi.

AA
TOFAŞ evinde kayıp!
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında TOFAŞ ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ'ın sahasında oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 88-83 kazanan taraf oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

TOFAŞ: Perez 11, Besson 22, Floyd 16, Yiğitcan Saybir 11, Whaley 6, Sadık Kabaca 3, Özgür Cengiz, Furkan Korkmaz 4, Lewis 2, Kidd 2, Blazevic 6

Mersinspor: Cowan 13, Cruz 18, Olaseni 14, White 9, Kartal Özmızrak 9, March 4, Chassang 6, Enoch 6, Leon Apaydın 9, Ergi Tırpancı

1. Periyot: 20-32

Devre: 44-53

3. Periyot: 64-67

ARKADAŞINA GÖNDER
TOFAŞ evinde kayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz