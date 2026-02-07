Türk takımları, Euroleague’de dört maçı da kazandı!

Euroleague'de çift maç haftası dün oynanan 27. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Son dönemde kötü günler geçiren A. Efes, Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas'ı mağlup ederken, Fenerbahçe de Barcelona ve Paris Basketball'u yendi.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Real Madrid'e karşı parkeden galip ayrılırken, Partizan'a kaybetti.

F.BAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Euroleague'de 27. haftada geride kalırken, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Ligde 19 galibiyeti bulunan sarı-lacivertlileri, 17'şer galibiyet olan Olympiakos, Valencia Basket ve Barcelona takip etti. Bu hafta Efes 8 galibiyetle 19. sırada haftayı tamamlarken, 7 galibiyeti olan ASVEL ise son sırada bulunuyor.

Euroleague'de 27. haftanın toplu sonuçları şöyle:



Dubai Basketball: 93 - Real Madrid: 85

Hapoel Tel Aviv: 99 - Valencia Basket: 104

Bayern Münih: 91 - Monaco: 82

Partizan: 78 - Panathinaikos: 62

Paris Basketball: 90 - Fenerbahçe: 92

Anadolu Efes: 92 - Zalgiris Kaunas: 82

Asvel: 76 - Olimpia Milano: 77

Kızılyıldız: 82 - Maccabi Tel Aviv: 83

Olympiakos: 109 - Virtus Bologna: 77

Baskonia: 91 - Barcelona: 97