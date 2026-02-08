Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA’yı 37 sayı farkla yıktı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş BOA ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA deplasmanından 105-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'te 24 sayı üreten Alperi Onar maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-lacivertlilerde, Iliana Rupert ise 17 sayılık performansıyla ön plana çıktı. Beşiktaş BOA'da Brianna Ashaki'nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet galibiyet sayısını 17'ye yükseltti ve namağlup serisini sürdürdü. Beşiktaş BOA ise 9'uncu kez mağlup oldu.