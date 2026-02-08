Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe'de Devon Hall, operasyon geçirdi
Fenerbahçe'de Devon Hall, operasyon geçirdi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Devon Hall, sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı sebebiyle operasyon geçirdi.

Fenerbahçe, ABD'li oyuncu Devon Hall'un sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

