Fenerbahçe’den Nigel Hayes-Davis atağı!

Giriş Tarihi: 8.02.2026 15:35

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Nigel Hayes-Davis'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.

NBA'de aradığını bulamayan ve Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Nigel Hayes-Davis yeniden Euroleague'e dönebilir.

PANA'YI REDDETTİ

ABD'li basketbolcuya Panathinaikos, Hapoel ve Fenerbahçe Beko talip oldu. Buna karşın Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından oyuncunun tekliflerini reddettiğini duyurdu.

Yaşanan gelişmelerinden ardından Nigel ile Fenerbahçe'nin yeniden bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Öte yandan tecrübeli basketbolcuya en yüksek kontrat önerisini Hapoel yapmış durumda.

2022-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon EuroLeague Final Four MVP'si seçilmişti.

Nigel Hayes-Davis bu sezon NBA'de Phoenix Suns formasıyla ise 1.3 sayı, 1.2 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

