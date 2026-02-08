Fenerbahçe’den Nigel Hayes-Davis atağı!

NBA'de aradığını bulamayan ve Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Nigel Hayes-Davis yeniden Euroleague'e dönebilir.

PANA'YI REDDETTİ

ABD'li basketbolcuya Panathinaikos, Hapoel ve Fenerbahçe Beko talip oldu. Buna karşın Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından oyuncunun tekliflerini reddettiğini duyurdu.

Yaşanan gelişmelerinden ardından Nigel ile Fenerbahçe'nin yeniden bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Öte yandan tecrübeli basketbolcuya en yüksek kontrat önerisini Hapoel yapmış durumda.