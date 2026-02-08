Onuarlp Bitim: Kupaya ulaşmak istiyoruz!

Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tarık Biberovic ise şunları kaydetti:

"Rakibimizle 15 sayı fark vardı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. İnancımız sayesinde bu maçı kazandık. Biz Türk oyuncular olarak yabancı arkadaşlarımıza bu maçın ne kadar önemli olduğunu yansıtmaya çalıştık. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu tür maçlarda yüzde yüzünüzü vermeniz gerekir. 'Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız lazım' dedik. Hiçbirimiz kaybedeceğimizi düşünmedik."