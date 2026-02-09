Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri EuroLeague'de ayın MVP'si Sasha Vezenkov!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 20:59

Olimpiakos forması giyen Sasha Vezenkov, EuroLeague'de Ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi.

AA
EuroLeague'de ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP), Olimpiakos'un forveti Sasha Vezenkov oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Olympiacos Piraeus'un forvet oyuncusu, kırmızıları 6-1'lik bir galibiyet serisine taşıyarak ve ligin bu sezon gördüğü en eksiksiz, verimli ve baskın oyunlardan birini sergileyerek, EuroLeague Basketbol Ocak Ayı MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Aris, Barcelona ve Sacramento Kings formaları giyen 30 yaşındaki Bulgar basketbolcu, ocak ayında EuroLeague'de 23,6 sayı ve 6,7 ribaunt ortalaması yakaladı.

