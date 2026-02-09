NBA’de Celtics’in serisine Knicks son verdi

Knicks'te Jalen Brunson'ın 31 sayı, 8 asist, Josh Hart 19 sayılık performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Celtics'te ise Jaylen Brown 26 sayı, Derrick White ise 19 sayı kaydetti.