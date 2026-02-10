Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 21:33

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, İtalya'nın Inter takımını ziyaret ettiğini duyurdu. Montella, Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Serie A Ligi ekiplerinden Inter'e ziyarette bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Inter'in tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

Montella'ya A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti. İdmanı da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.

