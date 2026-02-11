Alperen Şengün'den All-Star açıklaması: "Ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim"

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki milli oyuncu, üst üste All-Star seçilmesinin kendisi için ne ifade ettiği sorusu üzerine, "Çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bunu görmek inanılmaz. Gerçekten minnettarım. Ben de ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Alperen, Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup ettikleri maçta 22 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.