Bahçeşehir Koleji, EuroCup’ta çeyrek finalde!

Giriş Tarihi: 11.02.2026 23:20 Son Güncelleme: 11.02.2026 23:50

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında, Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başaran Bahçeşehir Koleji, direkt çeyrek finale yükseldi.

Salon: Svyturio Arena

Hakemler: Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Neptunas: Cleary 16, Velicka 15, Majauskas 11, Berucka 15, Waterman 1, Girdziunas 20, Kozys 5, Silins 3, Kneizys, Macijauskas

Bahçeşehir Koleji: Homesley 9, Koprivica 7, Mitchell 8, Flynn 17, Cavanaugh 23, Ford 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Hale 7, Williams 4, Göktuğ Baş

1. Periyot: 21-30

Devre: 45-50

3. Periyot: 67-70

