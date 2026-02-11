Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol Avrupa Ligi'nde 28. hafta başlıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 11.02.2026 14:22

Basketbol Avrupa Ligi'nde 28. hafta başlıyor! İşte program...

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 28. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte program...

AA
Basketbol Avrupa Ligi’nde 28. hafta başlıyor! İşte program...
  • ABONE OL

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 28. hafta maçları yarın ve 13 Şubat Cuma günü oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden Anadolu Efes, yarın İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 19. sırada girdi. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çıktığı son 2 maçtan galip ayrıldı.

Lider Fenerbahçe Beko ise 13 Şubat Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımına konuk olacak. Telekom Center'da oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 19 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, organizasyondaki son 6 maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Avrupa Ligi'nde 28. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

13 Şubat Cuma:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Monaco (Fransa)-Baskonia (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Basketbol Avrupa Ligi'nde 28. hafta başlıyor! İşte program...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz