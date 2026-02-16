Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray’dan Panathinaikos’un yıldızına kanca!
Giriş Tarihi: 16.02.2026 18:32

Galatasaray MCT Technic’in Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’un yıldızını radarına aldığı iddia edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray MCT Technic'in transfer çalışmalarına hız verdiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını Yunanistan'a çevirdiği aktarıldı.

Galatasaray MCT Technic'in Panathinaikos'tan yıldız basketbolcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Matteo Andreani'nin haberine göre; Galatasaray MCT Technic'in Panathinaikos forması giyen Ömer Faruk Yurtseven'le ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'ın Ömer Faruk Yurtseven'in Panathinaikos'taki durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Panathinaikos'un Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ömer Faruk Yurtseven daha sonra Oklahoma City, Miami Heat, Sioux Falls ve Utah Jazz'de oynadı.

