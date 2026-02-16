Hidayet Türkoğlu: Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası’na katılmak

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında Milli Takımlar Forma ve Ana Sponsorluğu anlaşması yenilendi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Anlamlı bir iş birliğine imza attıklarını ifade eden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizler için çok anlamlı bir anlaşma. Çok güzel bir iş birliği diyelim. Biz zaten Taha Bey'in liderliğinde Türkiye Basketbol Süper Ligi ile başlayan iş birliğimizin milli takımlara taşınmasından dolayı bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Taha Bey; kurum anlamında, yöneticiliği anlamında değerli işler yapmış, sporu her zaman destekleyen ve seven birisi olmuştur. Milli takımlar bizim için her zaman ayrı bir değer olmuştu. Sponsorlarımızın destekleriyle bu yaz elde ettiğimiz başarıları devam ettirmek isteriz. Bu süreçlerde biz omuz omuza hareket ediyoruz. Milli formanın daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösteren insanlarız. Bizim ekibimiz, Taha Bey'in ekibi, onlara da teşekkür etmek istiyorum. İki tarafın da birbirine olan samimiyeti, inancı süreci buraya getirdi. İnşallah bu süreç daha uzun soluklu olur" diye konuştu.

'HEPİMİZİN İSTEĞİ MİLLİ TAKIMLARIN BAŞARISIDIR'

Türk halkının branş ayırt etmeden bütün milli takımları en iyi şekilde desteklediğine dikkat çeken Türkoğlu, "Bir şeyi es geçmemek lazım. Milli takımımızın başarısına kadar ülke basketbolunu, Avrupa'da, dünya arenasında en iyi temsil eden bizim takımlarımız olmuştur. Bu anlamda kendilerine yatırımlar, kurmuş oldukları kadrolardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin Türk basketbolunu; Avrupa'nın, dünyanın en büyük organizasyonlarında temsil edebilmek. Bunu da bu yaza kadar kulüplerimiz inanılmaz şekilde temsil ettiler. Milli takımımızın, ülke çapında basketbola olan ilgi alakanın ne kadar yükseldiğini her fırsatta gördük. Hepimizin isteği milli takımların başarısıdır. Sadece basketbol olarak değil, diğer branşlar için de söylüyorum. Halkımızın her zaman milli formayı en iyi şekilde desteklemiştir. İnanıyorum ki 2 Mart'ta burada oynayacağımız Sırbistan maçında da Basketbol Gelişim Merkezi, hınca hınç dolacaktır. Bu organizasyonlar bizim için çok anlamlı. Son zamanlarda çok anlamlı anlaşmalar yapıyoruz. Türkiye Sigorta hem ligin isim sponsoru olarak uzun yılladır bizimle. Geçen sene başlattığımız milli takıma olan desteği de bu sene ayrı bir noktaya getirip, sırt bölgesinde de bizimle olmak istediler. O yüzden iş birlikleri bizim için anlamlı. Federasyon olarak bu işlere ekonomik olarak bakmıyoruz. İki değerli markanın, kurumun birbirlerine katacağı değeri daha üst noktalara nasıl çekeriz diye düşünüyoruz. Şu ana kadar Türkiye Sigorta ile iletişim anlamında güzel işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 2027 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK'

Üst üste ikinci kez NBA All-Star'da boy gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili düşünceleri sorulan TBF Başkanı Türkoğlu, "Alperen ile görüştüm. Neredeyse haftada bir görüşen birisiyim. İsmi duyulmadan önce de görüşmüştüm. Benimle konuştuktan sonra Indiana Pacers maçında inanılmaz bir performans göstermişti. Alperen, şu anda bizi Amerika'da en iyi şekilde temsil eden, sadece federasyon olarak, ağabeyleri olarak bizlerin değil milyonların gururlandığı, başarılarının artması için dua eder noktadayız. İnşallah bu başarıları devam eder. Orada elde ettikleri özgüven, milli takıma olumlu yansıyor. O özgüvenle milli takıma inanılmaz katkı sağlıyor. Gerek Alperen'e gerek Adem Bona olsun, bizi yurt dışında temsil eden başarılı arkadaşlarımız var. Onların performansı artıyor. Onlarla gurur duyan bir yönetimiz. Bu arkadaşlar; ayın 27'sinde deplasmanda Sırbistan'a karşı oynayacak. Daha sonra 2 Mart'ta da burada oynayacak. Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'na katılmak. İnşallah sakatlıksız bir süreç geçirirler ve aynı performanslarını milli takımda da devam ettirirler. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

TAHA ÇAKMAK: KONU MİLLİ TAKIMSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Kendilerine nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa, orada olacaklarını belirten Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak, "Biz, artık sponsorluğu geçtik. Basketbol Gelişim Merkezi'nin Avrupa'da bir örneği yok. Bu bir vizyon meselesi. Her yere sponsor olabilirsiniz ama konu milli takımsa gerisi teferruattır. Ne zaman bize ihtiyaçları varsa, biz buradayız. Başkana teşekkür ediyorum. Basketbol Süper Ligi'nde isim sponsorluğumuz devam ediyor. Milli takıma sponsor olmak, bizim için onur. Milli takımın bize ne zaman ihtiyacı olursa, biz orada bulunacağız. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı hatırlıyorum. Başkanımız, daha öncesinde de o deplasmandaydı. Her gün bizzat oradaydı. Çok büyük emek gösterdi. İnanılmaz bir komplekse de sahibiz. Dışarıya bir ekran kurmuştuk. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neler yapıldığını hatırlamak önemli. Dört bin vatandaşımızla beraber dışarıda final maçını izledik. Hepsi gönülden bizi takip etti. İnşallah bu desteklerin devamı gelir. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık olsun. Konu milli takımsa gerisi teferruat" şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NDA BU BAŞARILARA DEVAM EDECEĞİZ'

Milli takımın yakaladığı başarılara Dünya Kupası'nda da devam etmesi temennisinde bulunan Çakmak, şöyle konuştu:

"Hidayet Türkoğlu, sadece maçlara gitmiyor. Başkan, aynı zamanda kamplarda da takımla birlikte oluyor. Avrupa ikincisi olduk ama aslında birinciydik. Finalde bizim için şanssız bir son bölüm yaşadık. Hiç önemli değil. Bu gurur bize yeter. İnşallah Dünya Kupası'nda bu başarılara devam edeceğiz. İnanılmaz bir çaba görüyorum. Biz de bundan dolayı federasyona destek olmaya çalışıyoruz."

ERKAN YILMAZ: ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Anadolu Efes ve A Milli Takım oyuncularından Erkan Yılmaz, "Lig sponsorluğuyla başlayıp, milli takıma uzanan bir sponsorluk oldu. Federasyon olarak her zaman bize destek oldular. Biz de bu sene, erkek takımı olarak başarıya ulaştık. Kadın takımımızda bizimle beraber, peşimizden geliyor. Biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu ortalıkla güçlerimizi birleştirerek daha başarılı milli takım turnuvalarında görüşmek dileğiyle" dedi.

GÖKŞEN FİTİK: HEM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE HEM DE DÜNYA KUPASI'NDA ÜLKEMİZİ VE SPONSORLARIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Galatasaray ve A Mili Kadın Basketbol Takımı'nın 24 yaşındaki oyun kurucusu Gökşen Fitik, "Sponsorluk anlaşmasında burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sponsorlukların bizim için önemli olduğu bir dönem. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sürecinde bu yaz çok önemli adımlar attık. Erkek takımımızın, Avrupa ikinciliği çok değerliydi. Biz de Dünya Kupası Elemeleri'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Mart ayında düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri'nde; Türkiye'nin, İstanbul'un desteği bizim için çok önemli olacak. Bu önemli adımlarda sırtımızda Türkiye Sigorta'nın gücünü hissedeceğimiz için çok mutluyuz. Hem Dünya Kupası Elemeleri'nde hem de Dünya Kupası'nda ülkemizi ve sponsorlarımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.