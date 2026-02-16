NBA yıldızı Al Horford’un kız kardeşinden Filistin’e destek

Anna Horford, organizasyonun resmi hesabından İsrailli oyuncu Deni Avdija için yapılan "Avdija'nın NBA All-Star hayali gerçekleşti." paylaşımına, "Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun? İsrail tarafından öldürülen yüz binlerce Filistinli." yanıtını verdi.

Anna Horford, Temmuz 2025'te de Avdija'nın İsrail'de neler olup bittiğini kimsenin tam anlamadığı yönündeki ifadeleri üzerine, "Bu, bir Nazi'nin Holokost'u haklı çıkarmaya çalışması gibi. İsrail'in yaptıklarını 'iki taraflı' olarak değerlendiremezsiniz. İsrail'in inkarı ve hesap verme eksikliği, önümüzdeki on yıllar boyunca incelenmeye devam edecek. NBA, onun varlığıyla daha da kötüye gidiyor." paylaşımını yapmıştı.