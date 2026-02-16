Nigel Hayes Davis’ten Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe Beko ile de anılan ancak transfer tercihini Panathinaikos'tan yana kullanan Nigel Hayes Davis suskunluğunu bozdu.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un yeni transferi, OAKA'da ilk antrenmanına çıktı.
Nigel Hayes Davis, Panathinaikos'a imza atmasının ardından kulübün resmi yayın organına açıklamalarda bulundu.
Ergin Ataman'ın kendisiyle yaptığı konuşmayı anlatan Nigel Hayes Davis, "Her zaman söylediğim gibi çok çalışacağım ve hem savunmada hem de hücumda katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sahaya çıkmadan önce sistemleri görmek için koçla konuştum ve bana şunu hatırlattı: 'Buraya uyum sağlamaya çalışarak gelme. Kendin ol. Her şeyin senin etrafında işlemesini biz sağlayacağız.' Bu benim için çok iyi bir motivasyondu" ifadelerini kullandı.
Transfer sürecini anlatan Nigel Hayes Davis şu sözleri dile getirdi:
"Bu kararı ailemle, arkadaşlarımla, menajerimle ve kendimle konuşarak aldım. Elbette herkes Fenerbahçe'nin de bir seçenek olduğunu biliyor. Son üç yılda orada yaptıklarım ve özellikle geçen sezon başardıklarımızdan sonra bir sayfanın kapandığını hissettim. Elimden gelen her şeyi verdim, yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Umarım bunu takdir etmişlerdir ve keyif almışlardır. Şimdi hayatımda ve basketbol kariyerimde yeni bir sayfa başlıyor."
Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas gibi MVP ödüllü isimlerle takım arkadaşı olmasına dair Nigel Hayes Davis, "Kağıt üzerinde bu unvanlardan bahsetmek kulağa harika geliyor ama asıl hedef bunu sahada işe dönüştürmek. Mümkün olan en kısa sürede iyi bir kimya ve uyum yakalamak için çalışacağız. Umarım bu da maçlar kazanmamızı sağlar" dedi.
Panathinaikos taraftarlarına mesaj gönderen Amerikalı forvet, "İyi oynadığımızda bizi desteklesinler, kötü oynadığımızda daha da fazla desteklesinler ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı unutmasınlar" açıklamasını yaptı.