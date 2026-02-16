Nigel Hayes Davis’ten Fenerbahçe açıklaması!

Ergin Ataman'ın kendisiyle yaptığı konuşmayı anlatan Nigel Hayes Davis, "Her zaman söylediğim gibi çok çalışacağım ve hem savunmada hem de hücumda katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sahaya çıkmadan önce sistemleri görmek için koçla konuştum ve bana şunu hatırlattı: 'Buraya uyum sağlamaya çalışarak gelme. Kendin ol. Her şeyin senin etrafında işlemesini biz sağlayacağız.' Bu benim için çok iyi bir motivasyondu" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini anlatan Nigel Hayes Davis şu sözleri dile getirdi:

"Bu kararı ailemle, arkadaşlarımla, menajerimle ve kendimle konuşarak aldım. Elbette herkes Fenerbahçe'nin de bir seçenek olduğunu biliyor. Son üç yılda orada yaptıklarım ve özellikle geçen sezon başardıklarımızdan sonra bir sayfanın kapandığını hissettim. Elimden gelen her şeyi verdim, yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Umarım bunu takdir etmişlerdir ve keyif almışlardır. Şimdi hayatımda ve basketbol kariyerimde yeni bir sayfa başlıyor."