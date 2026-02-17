Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe kupada yarı finalde!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 22:36 Son Güncelleme: 17.02.2026 23:08

A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda 2. yarı finalist netleşti. Fenerbahçe Beko, Esenler Erokspor'u eleyerek, Türk Telekom'un rakibi oldu.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Günün ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Esenler Erokspor karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 83-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

RAKİBİ TÜRK TELEKOM

Fenerbahçe Beko, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Safiport Erokspor 18-18 Fenerbahçe Beko (1. Periyot Sonucu)

Safiport Erokspor 39-44 Fenerbahçe Beko (2. Periyot Sonucu)

Safiport Erokspor 55-63 Fenerbahçe Beko (3. Periyot Sonucu)

Safiport Erokspor 76-83 Fenerbahçe Beko (4. Periyot Sonucu)

