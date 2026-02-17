Fenerbahçe kupada yarı finalde!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Günün ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Esenler Erokspor karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 83-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
RAKİBİ TÜRK TELEKOM
Fenerbahçe Beko, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.
Safiport Erokspor 18-18 Fenerbahçe Beko (1. Periyot Sonucu)
Safiport Erokspor 39-44 Fenerbahçe Beko (2. Periyot Sonucu)
Safiport Erokspor 55-63 Fenerbahçe Beko (3. Periyot Sonucu)
Safiport Erokspor 76-83 Fenerbahçe Beko (4. Periyot Sonucu)