Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Heyecan A Spor’da başlıyor
Giriş Tarihi: 17.02.2026

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi bugün start alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etmişti. Bugün ve yarın tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler cuma günü Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek. Final mücadelesi ise pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların tamamı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

BUGÜN:
18.00 Türk Telekom-Trabzonspor
20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko

YARIN:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Gain
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

