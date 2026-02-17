TBF ile Türkiye Sigorta ‘yola devam’ dedi!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Erkan Yılmaz katıldı. Türkoğlu, çok önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını aktararak,dedi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak iseşeklinde konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!