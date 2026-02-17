TBF ile Türkiye Sigorta ‘yola devam’ dedi!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Erkan Yılmaz katıldı. Türkoğlu, çok önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını aktararak, "Bu iş birliği, bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesine geçiyor. Türk basketbolunun bugününü güçlendirmek ve geleceği birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz"
dedi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise "Her yere sponsor olabilirsiniz ama konu milli takımsa gerisi teferruattır. Ne zaman bir şeye ihtiyaç duyarlarsa, biz buradayız"
şeklinde konuştu.