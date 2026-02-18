Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı yendi ve seride 1-0 öne geçti
Giriş Tarihi: 18.02.2026 21:52 Son Güncelleme: 18.02.2026 22:01

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women Yarı Final Play-In ilk maçında Spar Girona’yı 87-69 yendi.

DHA
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Yarı Final Play-In ilk maçında Spar Girona'yı 87-69 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu skorla EuroLeague Women Yarı Final Play-In serisinde 1-0 öne geçti. Serinin diğer maçı Spar Girona'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sonia Teixeira, Sinisa Prpa, Josip Jurcevic

FENERBAHÇE OPET: McBride 18, Rupert 18, Meesseman 16, Milic 14, Williams 10, Allemand 5, Sevgi 4.

SPAR GIRONA: Jocyte 13, Mariam 10, Laura 3, Klara 6, Chloe 12, Arica 12, Carolina 8, Ainhoa 3, Lola 2.

1'İNCİ PERİYOT: 19-14

DEVRE:37-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

