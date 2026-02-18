Yarı final için son 2 bilet!

Futboldan sonra basketbolda da Türkiye Kupası coşkusu Turkuvaz Medya'da yaşanıyor. Çeyrek finalin son iki maçı bugün oynanacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Tofaş-Beşiktaş Gain, 20.30'da ise Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Maçlar A Spor'dan canlı olarak verilecek. Kazanan takımlar yarı finalde birbirleriyle eşleşecek. Dörtlü Final karşılaşmalarına 20-22 Şubat'ta İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.



TÜRK TELEKOM FIRTINA'YI GEÇTİ

A Spor'dan ekranlara gelen dev karşılaşmada Başkent ekibi, bordomavilileri yenerek Dörtlü Final'e yükseldi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Bankası Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finali basketbolseverleri ekran başına kilitledi. A Spor ekranlarından yaşanan heyecanda Türk Telekom, evinde Trabzonspor'u 100-77 mağlup etti ve ilk yarı finalist oldu. Karşılaşmada periyotlar 18-17, 33-20, 28-21 ve 21-19 sona erdi. Başkent temsilcisinde 19 sayı kaydeden Marko Simonovic maçın en skoreri olurken bordo-mavililerde Marcquise Reed 18 sayı üretti. Türk Telekom, Dörtlü Final'e yükseldi ve cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarı finalde Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak.



FENERBAHÇE TURA UÇTU

Sarılacivertliler, Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Türk Telekom'un rakibi oldu

Türkiye Kupası'nın diğer müsabakasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 83-76 devirdi ve yarı finalde Türk Telekom'un rakibi oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada periyotlar 18-18, 21-26, 16-19 ve 21-20 sona erdi. Sarı-lacivertlilerden Nando de Colo 20 sayı kaydederken Tarık Biberovic 16, Jantunen de 12 sayılık performans sergiledi. Erokspor'dan Jordon Crawford 22 sayıyla en skorer isim oldu ama yenilgiyi önleyemedi. Dörtlü Final'de F.Bahçe, Türk Telekom ile cuma günü karşılaşacak.