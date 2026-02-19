Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

A Spor'dan canlı yayımlanacak Dörtlü Final'de ilk maçlar, yarın oynanacak. Günün ilk müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final maç programı şöyle:

Yarın:

17.15 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

22 Şubat Pazar:

20.00 Final