Kartal kupada dörtlü final’de

Basketbolda ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda da yarı final biletini aldı. Çeyrek finalde deplasmanda TOFAŞ ile karşılaşan siyah-beyazlılar, geriden gelerek rakibini 100- 91'lik skorla devirdi.Kartal, soyunma odasından müthiş döndü. 77-70 ile son çeyreğe giderken parkeden 9 sayı farkla galip ayrıldı. Beşiktaş'ı, Anthony Brown sırtladı. 27 dakika süre alan ABD'li basketbolcu, 30 sayı atarken 4 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.TOFAŞ'ta ise Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir 20 sayıyla oynadı. Bursa ekibi kupaya veda ederken Beşiktaş, Dörtlü Final'e kaldı. Mücadele, diğer çeyrek final maçlarında olduğu gibi A Spor'dan naklen yayınlandı.

