Son biletin sahibi Anadolu Efes oldu

ürkiye Kupası'nda diğer çeyrek final maçında da Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 88-67 yendi. İlk çeyreği 24-4 tamamlayan lacivert- beyazlılar, avantajı iyi kullandı. Soyunma odasına 41-24 üstün giden Efes, son çeyreğe girilirken 58-41 öndeydi. Mücadeleyi 88-67 kazanan başantrenör Pablo Laso'nun ekibinde Şehmuz Hazer 18 sayıyla en skorer isim oldu. Saben Lee de 17 sayıyla katkı sağladı.Heyecan dolu müsabaka, yarın saat 17.15'te Sinan Erdem'de oynanacak. Kazanan takım, Türk Telekom-F.Bahçe Beko galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.