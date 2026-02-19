Togg takımımıza büyük güç katacak

Türkiye Basketbol Federasyonu
ile TOGG
arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması yapıldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF
Başkanı Hidayet Türkoğlu
ile yönetim kurulu üyeleri, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve davetliler katıldı. Bu iş birliğine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye'nin otomobili' vizyonunun TOGG markasıyla hayata geçmiş olması, ülkemizin teknoloji alanındaki iddiasına duyduğu güvenin göstergesidir. Hayata geçen milli takımlar ana sponsorluk anlaşması, yalnızca bir sponsorluk değil, aynı hedeflere inanan iki güçlü kurumun yol arkadaşlığının ifadesidir.
3 yıl sürecek bu anlaşma kapsamında TOGG'un milli takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü bir destektir" ifadelerini kullandı.